«Шансы равны 100%»: адвокат Жорин оценил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного

Адвокат Жорин заявил, что суд встанет на сторону Муцениеце в вопросе алиментов. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

В середине октября стало известно о том, что Агата Муцениеце подала в суд на бывшего супруга Павла Прилучного с требованием о выплате алиментов на их общих несовершеннолетних детей.

О деталях иска ничего неизвестно, а сама актриса отказывается давать комментарии журналистам по этому поводу. Адвокат Сергей Жорин рассказал «Страстям», что у Муцениеце высокие шансы отсудить у бывшего супруга приличную сумму.

«Если это действительно иск о взыскании алиментов, то шансы взыскания равны 100%. То есть 100% получится взыскать алименты. Вопрос в том, сколько?» - заявил он.

По словам Жорина, законом России установлено две формы выплаты алиментов: долевое соотношение от дохода в зависимости от количества детей или фиксированная сумма. К последнему варианту суд прибегает если у родителя непостоянный доход.

«Суд определяет сумму в тех случаях, когда доход не регулярный - допустим человек работает предпринимателем или актером, который время от времени снимается. Сумма зависит от того, сколько зарабатывает плательщик алиментов и от того, сколько необходимо средств для привычного уровня жизни ребенка. Поэтому прогнозы по сумме давать сложно», - рассказал адвокат.

Ранее мы писали о том, что суд обязал Павла Прилучного выплатить Агате Муцениеце 26,5 тысяч рублей.