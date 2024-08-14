Юрист Сурков заявил, что Разин может оспорить передачу прав на песни Шатунова. Об этом сообщает НСН.

14 августа стало известно, что Хостинский районный суд Сочи передал права на песни Юрия Шатунова вдове и детям певца. Ранее продюсер Сергей Разин утверждал, что права на исполнение хитов «Ласкового мая» принадлежат ему. Однако на суде он не смог предоставить документы, подтверждающие его слова.

По мнению адвоката Павла Суркова, продюсер еще сможет вернуть себе права на песни артиста.

«При этом Разин должен будет объяснить, почему не смог представить оригинал документов на слушании в первой инстанции. На основании решения суда первой инстанции будут учтены возможные новые доказательства. Возможно, документы находились в каком-то труднодоступном месте», — рассказал он.

Сурков добавил, что сложно оценивать шансы Разина на победу в суде — все будет зависеть от документов, которые есть в распоряжении продюсера.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова тюрьмой в США после ее победы в суде.