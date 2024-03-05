Татьяна Тарасова допустила, что Камила Валиева не сможет выступить в Китае
© Starface.ru
Татьяна Тарасова допустила, что Камила Валиева не сможет выступить в Китае. Об этом она рассказала порталу «Спорт-Экспресс»
На днях стало известно о том, что фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае. Об этом рассказала сама Валиева. По ее словам, она будет главной героиней шоу.
«Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно», — рассказала фигуристка.
Валиева также заявила, что шоу будет не только в Китае.
По словам залуженного тренера Татьяны Тарасовой, Валиевой вряд ли получится выступить в Китае.
«Я положительно отношусь к этой новости. Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что пока она под санкциями, мы вряд ли увидим ее в зарубежных шоу», — заявила она.
Ранее мы писали о том, что Татьяна Тарасова поддержала запевшую фигуристку Камилу Валиеву.