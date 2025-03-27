Юрист Прилучного Даниелова сообщила, что Муцениеце отказывается общаться с сыном

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова раскрыла подробности конфликта сына звезды «Мажора» с матерью Агатой Муцениеце. По ее словам, мальчик неоднократно пытался общаться с мамой после переезда к отцу, но она предпочитает его игнорировать.

К Агате Тимофей отказывается возвращаться с августа прошлого года. Даже несмотря на то, что суд установил местожительство ребенка с мамой, он все еще находится в доме у папы. В личном блоге актриса неоднократно делилась, что тяжело переживает разлуку с сыном, тем более, что даже не может с ним нормально поговорить. Однако, как утверждает юрист Прилучного, это вовсе не так.

Даниелова заверила — Муцениеце сама отказывается от общения с Тимофеем. Она отметила, что изначально мальчик обиделся на маму, когда она разрешила ему жить с папой, а потом забрала слова назад. Но со временем он остыл и попытался наладить связь.

«Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза и до 26 марта, она ни разу не написала, ни позвонила сыну. У нас есть все подтверждения, что никого общения между ними нет», - заявила адвокат Woman.ru.

Напомним, что 26 марта Павел выиграл суд по алиментам и добился уменьшения выплат. Теперь он будет перечислять Агате на содержание детей 100 тысяч рублей, а не по миллиону на каждого ребенка.

Ранее Агата Муцениеце не стала комментировать победу бывшего мужа в суде.