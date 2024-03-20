Насилие, пиар или отсутствие любви: из-за чего блогер Лерчек разводится с мужем после 12 лет брака

Развод блогера Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артемом Чекалиным может быть пиар-ходом для деления имущества и дробления доходов. Об этом Telegram-каналу Mash рассказали следователи, которые вели уголовные дела семьи.

О том, что супруги решили расстаться, стало известно 19 марта. Тогда появились данные, что знаменитая многодетная мама обратилась в суд с заявлением, чтобы расторгнуть брак после 12-ти лет совместной жизни с Артемом. Слухи о проблемах в их отношениях ходили давно, однако они сами всегда все отрицали, заявляя, что психолог помог им справиться с кризисом.

Как сообщил информатор, звездную семью пытались спасти родственники. Около четырех месяцев назад родители блогеров приехали в их звездный дом и попытались решить их разногласия. Для этого Валерию и Артема даже водили в церковь. Но и это не помогло. По слухам, во время этих попыток примириться Лерчек замечали с побоями на теле.

Что же на самом деле произошло между супругами, пока остается загадкой, так как они новости о разводе не комментируют. Многие считают, что за этим кроется ни что иное, как пиар. Известно, что им предоставлен месяц на подумать. Но если они все-таки не поменяют решение, то им придется делить опеку над тремя детьми, автопарк за 50 млн рублей и дом, стоимость которого 200 млн рублей.

Ранее Лерчек обвинила жену Джигана Оксану Самойлову в плагиате идей.