Юрист Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов может выйти на свободу в марте, об этом сообщает News.ru.

Правозащитница Ева Меркачева заявила, что у суда нет оснований для отказа Михаилу Ефремову в условно-досрочном освобождении.

«Оснований ему отказывать нет, потому что если суд откажет, то он может подать апелляцию. Потому что основания для отказа какие? У него нет ни одного взыскания. У него нет каких-то проблем», — объяснила она.

Юрист добавила, что Ефремов в колонии принимает активное участие в самодеятельности, он также занят на производстве. По словам Меркачевой, актер может выйти по УДО уже в марте 2024 года.

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии после ДТП со смертельным исходом. Суд признал актера виновным в гибели человека. Почти половину срока Ефремов уже отсидел.

Ранее мы писали о том, что осужденный актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве.