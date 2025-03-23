Юрист Малафеева: Голубкину не похоронят рядом с Мироновым из-за нехватки мест

Звезду фильма «Гусарская баллада» Ларису Голубкину, скончавшуюся 22 марта после продолжительной борьбы с раком крови, похоронят на Троекуровском, а не на Ваганьковском кладбище, где покоится ее муж, знаменитый актер Андрей Миронов. По словам юриста Анны Малафеевой, такое решение могло быть принято в связи с нехваткой мест и высокой стоимостью участка.

«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», - сказала эксперт в беседе с aif.ru.

Она также не исключила, что важное значение имеют также административные решения, которые принимает руководство кладбища. В частности, могли измениться правила захоронения, касающиеся уважения к памяти известных личностей.

При этом сотрудники Ваганьковского кладбища в беседе с изданием заявили, что могли бы захоронить Голубкину рядом с Мироновым. Никаких преград, по их словам, для этого нет.

«Подзахоронение гроба в могилу возможно спустя 20 лет после последних похорон, а подзахоронение урны с прахом вообще может быть в любой момент», - уточнили сотрудники кладбища.

Напомним, 22 марта на 86-м году жизни умерла Лариса Голубкина. Она продолжительное время боролась с раком крови. Осенью 2024 года Голубкиной присвоили паллиативный статус. По словам ее дочери Марии, у актрисы была также диагностирована болезнь Паркинсона. Церемония прощания пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии, в этот же день Ларису Голубкину захоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее актер Станислав Садальский в личном блоге поделился архивными кадрами, на которых запечатлено последнее появление на сцене звезды «Гусарской баллады». Актриса уже не могла стоять на ногах, но пела вживую.