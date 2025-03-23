Садальский поделился кадрами последнего появления на сцене Ларисы Голубкиной

Актер Станислав Садальский в личном блоге поделился архивными кадрами, на которых запечатлено последнее появление на сцене звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной. Актриса уже не могла стоять на ногах, но пела вживую.

В опубликованном видеоролике одетая в черное платье Голубкина сидела в кресле, установленном посреди сцены. Несмотря на проблемы со здоровьем, она шутила со зрителями и исполнила несколько композиций.

«Люблю ее… Такой Ларису не видели. Восхитительно, как же легко импровизирует. Есть особая магия в этом видео, когда актриса и зритель глаза — в глаза, когда артисту нельзя спрятаться за гримом, костюмом или реквизитом», — разоткровенничался под видеороликом Садальский.

Напомним, 22 марта на 86-м году жизни умерла Лариса Голубкина. Она продолжительное время боролась с раком крови. Осенью 2024 года актрисе присвоили паллиативный статус.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что в последнее время Голубкина страдала от сильных болей. По его словам, перед смертью звезда «Гусарской баллады» весила 30 килограммов.