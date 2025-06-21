Юрист Хаминский раскрыл, что достанется наследникам актрисы Валентины Талызиной

Наследникам актрисы Валентины Талызиной, скончавшейся 21 июня в возрасте 90 лет, достанется элитная недвижимость и интеллектуальные права.

Как рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский, основную ценность представляет квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице. Ее стоимость составляет порядка 50 миллионов рублей.

Кроме того, у Талызиной осталась дача в Кратово на юго-востоке Московской области. В этом поселке стоимость аналогичных участков с домом начинается от 12 миллионов рублей.

«Значительную часть наследия также составляют интеллектуальные права. Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов («Ирония судьбы», «Трое из Простоквашино»), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине», - сказал Хаминский.

Также юрист отметил ценность государственных наград Талызиной и личных вещей.

Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни. 21 июня сиделка обнаружила актрису в ее квартире без сознания, прибывшие медики констатировали смерть. Около трех лет назад у нее отказали ноги. В марте 2015 года у Талызиной диагностировали рак поджелудочной железы. Актрису мучали боли и тошнота, однако она отказывалась от госпитализации и до последнего выходила на сцену - ее вывозили в инвалидном кресле.

Ранее польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая с Валентиной Талызиной в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!», заявила, что ничего хорошего не может сказать об ушедшей из жизни актрисе. Исполнительница роли Нади затаила обиду на Талызину и не смогла простить.