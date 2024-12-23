Юрист Катя Гордон заявила, что презирает Анну Седокову из-за смерти Яниса Тиммы. Катя раскритиковала певицу в личном блоге.

В личном блоге юрист сообщила, что ей не жаль Анну, у которой недавно умер экс-супруг. Более того, Катя не поверила переживаниям певицы, назвав ее «неглубоким и непонятийным» человеком. По мнению Гордон, артистку интересовали только деньги Яниса, поэтому она унижала бывшего супруга на всю страну.

«Ее переживания, они связаны больше всегда с экономической составляющей. Больше того, настолько неглубокий и непонятийный человек, что она даже умудряется публично об этом жаловаться. То есть настолько человек оторван от каких-то понятий воспитания. Она на полный серьез на всю страну жалуется, что ее муж денег домой уже год не несет», — высказалась знаменитость.

По словам Кати, она презирает певицу и считает, что Анна опасна для мужчин. Юрист сравнила Седокову с героем из фильма «Паразиты», который «уничтожает» все вокруг.

«Аню Седокову презираю как явление. Я считаю, что вот таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой из квартир. Она стопроцентный герой фильма «Паразиты». Помните, вот эти мерзкие товарищи, которые попадают в чужую семью и, вгрызаясь, уничтожают, выжигают все пространство вокруг», — заявила Катя.

Отметим, что Гордон не в первый раз критикует Седокову после смерти Тиммы. Сама Анна не комментирует гневные высказывания в свой адрес.

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