Гордон заявила, что Анна Седокова начала встречаться с новым спортсменом. Об этом она рассказала в соцсетях.

Екатерина Гордон выступила с гневной тирадой в адрес Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Правозащитница косвенно обвиняла в суициде мужчины певицу. Она также раскритиковала Ольгу Бузову, которая призывала не обсуждать случившееся, чтобы не травмировать Седокову.

В очередном обращении Гордон намекнула, что певица нашла себе нового спортсмена.

«Вляпался в говно, в замес шоу-бизнеса, на бабу, на которой пробу ставить негде. Говорят, что у нее есть новый спортсмен. Теперь другой вид спорта. Жалко ли мне ее? Не жалко!» — заявила она.

Напомним, 32-летний баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря в Москве. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.