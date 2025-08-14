НАШ ШОУБИЗ
Юрист Катя Гордон улетела из России и похвасталась кольцом с бриллиантом

© Maksim Konstantinov / SOPA Image / Sipa USA / East News

Катя Гордон оставила все дела, связанные со скандалом вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва, и отправилась в Италию вместе с мужем, бизнесменом Виктором Хархалисом. Юрист в личном блоге похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом и заявила, что получила предложение от возлюбленного.

Она опубликовала короткий видеоролик, снятый в гостиничном номере на фоне городской панорамы. В кадре она также запечатлела растерянного супруга с чемоданом в руках.

«Девки, мне тут заново сделали предложение. Ну, муж. Кто за меня рад, тому лучики добра. Все это на фоне Турина», — похвасталась 44-летняя Гордон.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, в 2022 году Катя Гордон Вышла замуж за своего ровесника Виктора Хархалиса. У пары есть трехлетний сын Теодор.

Ранее Катя Гордон высказалась на тему разводов в России. По ее мнению, чаще всего браки распадаются из-за мужчин, а также из-за измен.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
