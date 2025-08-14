Юрист Катя Гордон улетела из России и похвасталась кольцом с бриллиантом
© Maksim Konstantinov / SOPA Image / Sipa USA / East News
Катя Гордон оставила все дела, связанные со скандалом вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва, и отправилась в Италию вместе с мужем, бизнесменом Виктором Хархалисом. Юрист в личном блоге похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом и заявила, что получила предложение от возлюбленного.
Она опубликовала короткий видеоролик, снятый в гостиничном номере на фоне городской панорамы. В кадре она также запечатлела растерянного супруга с чемоданом в руках.
«Девки, мне тут заново сделали предложение. Ну, муж. Кто за меня рад, тому лучики добра. Все это на фоне Турина», — похвасталась 44-летняя Гордон.
Напомним, в 2022 году Катя Гордон Вышла замуж за своего ровесника Виктора Хархалиса. У пары есть трехлетний сын Теодор.
Ранее Катя Гордон высказалась на тему разводов в России. По ее мнению, чаще всего браки распадаются из-за мужчин, а также из-за измен.