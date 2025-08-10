«Кто-то гульнул!»: поддержавшая жену любовника Полины Дибровой Катя Гордон высказалась о разводах

Катя Гордон, представляющая интересы жены любовника Полины Дибровой, высказалась на тему разводов. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ юрист раскрыла главную причину расторжения брака в России.

Грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Сообщается, что пара разводится после 16 лет брака из-за измены Полины Дибровой. По информации СМИ, избранник 36-летней модели по имени Роман является бизнесменом и другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Обманутую супругу мужчины представляет Катя Гордон, которая осудила Полину Диброву и Романа за двойное предательство.

В студии «Шоу Воли» адвокат, работавшая со многими звездами, порассуждала на актуальную сегодня тему разводов. По мнению Кати Гордон, чаще всего браки распадаются из-за мужчин.

«У меня 16 лет практики. Почему-то так в семейном праве воспитали мужика, что выиграть — это значит обделить, спрятать доход. Вот по сей день там какой-нибудь адвокат в бабочке признает себя пенсионером и платит 7 тысяч рублей своей собственной дочке. Ну что мы от них хотим? Я думаю, что это унизительно», — возмутилась юрист.

Телеведущая не скрывает: к ней часто обращаются мужчины, которые хотят скрыть свои доходы, чтобы избежать выплат алиментов в крупном размере. При этом для женщин, как отметила Катя Гордон, важнее дети и их интересы. Адвокат подчеркнула: она всегда призывает своих клиентов мужского пола сохранять хорошие отношения с бывшими избранницами.

Юрист также поразмышляла о причинах разводов в стране. Катя Гордон убеждена: в основном отношения разрушаются из-за измен: «Кто-то гульнул!»

Ранее Катя Гордон прокомментировала измену любовника Полины Дибровой первой жене: «Я не утверждаю, что все идеальны».