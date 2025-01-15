Юрист Катя Гордон рассказала, зачем к ней обратился проживающий в Латвии отец Яниса Тиммы

Звездный юрист Катя Гордон подтвердила, что к ней обратился проживающий в Латвии отец баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой после развода с экс-солисткой «ВИА Гра» Анной Седоковой. По ее словам, Райтис Тимма попросил разобраться в произошедшей трагедии, но никаких прямых обвинений в адрес певицы не выдвигал.

«Есть дело, которое возбудили в Латвии. Мне неизвестны детали, но, по заверениям семьи, имеются разные несостыковки происходящего. Поэтому родственники Яниса хотят разобраться. Прямых обвинений в сторону Анны, Светы или Пети нет», - сказала Гордон в беседе с Kp.ru.

Юрист также уточнила, что Райтис Тимма попросил ее оказать содействие в получении заключения судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять, что стало причиной смерти 32-летнего спортсмена. Кроме того, родственники хотят провести техническую, а потом и лингвистическую экспертизу телефонной трубки Яниса.

«Нужно прояснить и ситуацию с имуществом. Есть информация, что у Яниса было имущество, которое он переписал. Также на данный момент с помощью медицинской экспертизы не установлено — точно ли это было самоубийство», - пояснила Гордон, добавив, что правоохранительные органы должны дать свое заключение.

По словам Кати, в ближайшее время представитель ее юридической компании отправится к следователю, чтобы вступить в дело. Юристы проследят за тем, чтобы телефон Тиммы не затерялся, а городские камеры видеонаблюдения были просмотрены.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее проживающий в США блогер Марк Пугачев заявил, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии указывают на то, что самоубийство 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы в Москве могло быть подстроено.