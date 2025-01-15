Судмедэкспертиза в Латвии допустила, что самоубийство Яниса Тиммы было подстроено

Проживающий в США блогер Марк Пугачев заявил, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии указывают на то, что самоубийство 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы в Москве могло быть подстроено.

В своем блоге Пугачев пообщался с юристом Екатериной Гордон и рассказал, что латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России.

«Экспертиза уже дала информацию - конфиденциально, - что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», - поведал блогер в беседе с Гордон.

Также он заверил, что экс-солистка «ВИА Гра» Анна Седокова еще до развода якобы убедила Тимму переписать на нее минимум четыре квартиры из-за опасения судов по алиментам с первой женой Саной Оша.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей. 27 декабря состоялось прощание с баскетболистом в Рижском крематории.

Ранее первая жена Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова после свадьбы не хотела брать фамилию молодого мужа. По словам Саны Оша, экс-солистка «ВИА Гра» вела войну не только против нее, но и против их маленького сына Кристиана.