Юрист Катя Гордон призналась, что чуть не умерла во время беременности

Катя Гордон откровенно рассказала о тяжелой беременности, из-за которой могла умереть. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» юрист призналась, что родила ребенка и спаслась сама благодаря своему «поганому характеру».

По словам знаменитости, во время беременности ей поставили редкий диагноз — приращение плаценты к матке. Из-за хирургического вмешательства Катя Гордон рисковала потерять много крови и умереть, но ее и малыша спасло то, что она «устроила истерику» врачам.

«В общем, история в том, что мой плод опоясала моя артерия, и, чтобы его достать, нужно резануть артерию. Я знаю, что четыре литра крови — это критически потерять. У меня почти четыре было потеряно. Фишка в том, что даже там, на ложе операционном, я устроила скандал, и меня и моего ребенка спас только мой поганый характер», — поделилась юрист.

Телеведущая вспомнила, как врачи сообщили ей, что по протоколу нужно делать аборт, поскольку по закону, если стоит выбор между спасением жизни матери и ребенка, положено спасать женщину. Однако Катя Гордон все же настояла на своем, пообещав «выжить». Юристу «резанули артерию», и через пару дней она пришла в себя.

«Я порола там всякую ахинею, я лежала часов восемь со вскрытым животом. Я глазами в толпе нашла мужчину, Фарук его зовут, он турок, у него, наверное, двойное гражданство, и он не побоялся. Я говорю: „Я выживу, отвечаю, 100 процентов!“ Резанул артерию. Весь живот заштопали, я очнулась где-то через два или три дня. Я, как обещала, выжила», — рассказала Катя Гордон.

Юрист не скрывает, что она и ее малыш «рисковали умереть» на протяжении всей беременности. Но в критический момент она не побоялась своей смерти: по мнению Кати Гордон, страшнее жить, потеряв ребенка. В результате у телеведущей родился сын Серафим.

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