Юрист Калиничева заявила, что имущество Заворотнюк поделят между ее мужем и семьей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Анастасия Заворотнюк за время активной работы актрисой успела нажить неплохое имущество. Так, знаменитость приобрела загородный дом площадью 700 кв.м. в Новомосковском районе, несколько автомобилей и две квартиры приблизительной стоимостью 50 и 80 миллионов рублей каждая.

По словам адвоката Елены Калиничевой, в случае, если Заворотнюк не составляла завещание, имущество будет поделено между всеми наследниками.

«То, что было куплено в браке, будет поделено пополам: половину унаследует супруг, а вторая часть будет поделена среди наследников первой очереди, то есть между детьми и матерью артистки. А вот приобретенное до брака имущество будет поделено поровну на всех наследников», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что раскрыто имя тайного мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она скрывала несколько лет.