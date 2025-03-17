Юрист Бродская: Петросян мог сменить замки в квартире, из которой выселяет дочь

Адвокат дочери юмориста Евгения Петросяна Мария Бродская допустила, что артист уже сменил замки в квартире, из которой пытается выписать Викторину. По словам юриста, наследница комика не согласна с его решением лишить ее недвижимости.

В декабре прошлого года Петросян обратился в суд, чтобы выписать из своего жилья дочь от предыдущих отношений. Первый иск был возвращен из-за ошибок, но юморист не сдался и подал новое заявление, которое уже приняли к рассмотрению.

Сама дочь Евгения Вагановича считает несправедливым и незаконным поступок отца, так как она проживала в этой квартире и исправно оплачивала коммунальные услуги. Более того, там остались даже личные вещи женщины, которые она теперь не может забрать — Бродская предположила, что Петросян сменил замки.

Адвокат Викторины отметила, что она проживает в России, и недвижимость, которой ее пытаются лишить, у нее единственная.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет. В прошлый раз Евгений Ваганович приходил на беседу, которая у нас не состоялась. Как я поняла, он не хочет с ней общаться», - поделилась Мария Бродская в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ранее появилась информация о наследстве Евгения Петросяна.