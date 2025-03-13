Стал известен размер наследства Евгения Петросяна

Наследникам юмориста Евгения Петросяна придется делить по меньшей мере шесть объектов недвижимости в центре Москвы. Об этом пишет Woman.ru.

«Известно как минимум о шести элитных квартирах в центре столицы, которыми владеет Евгений Петросян: квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — сказано в материале издания.

Также, как отмечается, после развода с Еленой Степаненко артист получил половину их общего состояния, размер которого оценивался в более чем 2 млрд рублей.

Напомним — у Евгения Петросяна есть две дочери (старшей из которых 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас он женат на 35-летней Татьяне Брухуновой, которую многие поклонники юмориста обвиняют в том, что она вышла замуж за него исключительно ради денег. Сама она подобную критику отвергает.

Ранее мы писали о том, что Брухунова накопила долг в 314 тысяч за ЖКУ.