Юрий Стоянов заявил, что они с Олейниковым редко смеялись на съемках «Городка»

Юрий Стоянов заявил, что они с Ильей Олейниковым редко смеялись на съемках «Городка». Об этом сообщает журнал HELLO!.

По мнению актера, самые смешные моменты должны быть в кадре. Поэтому, когда шли съемки «Городка», они с коллегой редко смеялись. Стоянов и Олейников отбирали шутки «с угрюмыми лицами».

«В комедии чувство меры играет огромную роль. Когда мы с Ильей Олейниковым снимали «Городок», то крайне редко смеялись. Просто констатировали с угрюмыми лицами: «Смешно». Следующая шутка: «Очень смешно. Безумно смешно»», — сообщил артист.

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