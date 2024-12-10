«Он начал пить, у него на лице звездная болезнь»: режиссер Борис Бланк высказался об Александре Домогарове

Режиссер Борис Бланк, выступивший художником-постановщиком фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964) и работавший над многими спектаклями, сотрудничал со многими знаменитостями. В беседе с изданием Экспресс газета сценарист рассказал о работе с Александром Домогаровым и раскрыл, как он изменился в последнее время.

По словам художника, он знаком с актером еще со времен его работы в Театре имени Моссовета. Борис Бланк отметил, что если раньше Александр Домогаров был приятным «романтичным героем», то после того, как «начал пить», все изменилось.

«В молодости он был красивым и романтичным героем, а сейчас стал другим. Раньше наши отношения были прекрасны, пока он не начал пить и в итоге потерял форму. Погрузнел, челюсть провалилась, истаскан, изможден», — высказался режиссер.

Борис Бланк добавил, что с артистом трудно поладить из-за его «звездной болезни». Сценарист считает, что именно тяжелый характер Александра Домогарова стал причиной его ухода из театра, в котором он прослужил почти 30 лет.

«Да и звездная болезнь у него на лице. В Моссовета ему многое при прошлом руководстве прощали. А при нынешнем начальстве терпеть не захотели, и он ушел. Сложно, видно, найти с Домогаровым сейчас общий язык», — заявил Борис Бланк.

Напомним, весной этого года звезда сериала «Бандитский Петербург» ушел из Театра имени Моссовета, в котором служил 29 лет. Причиной стал затянувшийся конфликт с новым руководством культурного учреждения. Александр Домогаров заявлял, что художественный руководитель Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев губят все то, что строилось годами. 28 мая актер официально расторг отношения с театром. Как утверждал сам артист, уволившись, он «освободился от груза», и заявил, что уходить надо было еще в октябре, когда его «поставили в ситуацию ниже плинтуса».

Ранее сообщалось о том, что актер Иван Агапов прокомментировал уход Александра Домогарова из Театра имени Моссовета.