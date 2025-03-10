Юрий Стоянов враждует с назвавшими «Городок» отстоем резидентами Comedy Club

Известная телепередача «Городок» выходила на российском телевидении на протяжении почти 20 лет. Главные роли в ней вместе с Ильей Олейниковым исполнил Юрий Стоянов. Артист рассказал, что однажды участник Comedy Club назвал передачу отстоем — эти слова юморист не смог ему простить.

Стоянов рассказал, что один из участников Comedy Club нелицеприятно высказался о его программе. Однако Юрий не уточнил, о ком именно идет речь.

Слова так задели народного артиста, что он до сих пор не смог простить сказавшего их комика.

«Мы очень любили этих ребят, там за исключением двух персонажей, которые, как говорил Никита Михалков: „Не знаю, какой я друг. Но враг я хороший“», — признался 67-летний актер в подкасте «Страхи».

По словам звезды сериала «Вампиры средней полосы», без «Городка» не было бы Comedy Club.

Недавно Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой в шоу «Один в один». Юмориста прозвали самым строгим членом жюри.