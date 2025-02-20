Юрий Стоянов раскритиковал Шуфутинского и Королеву в эфире популярного шоу

Артист Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой, которые были показаны участниками шоу «Один в один». Как сообщает «7Дней.ru», юмориста из передачи «Городок» прозвали самым строгим членом жюри.

В свежем выпуске певец Жан Милимеров появился на сцене в образе Михаила Шуфутинского. Стоянов оценил его выступление на один балл. Вячеславу Макарову в роли Ярослава Евдокимова он дал два балла.

«Слава, я по возможности всегда ставлю хорошие оценки, потому что иногда ты делаешь вещи невероятные. Но сейчас было шоу пародий, а не перевоплощений. Ты подбросил туда еще что-то такое, что сделало это уже слишком выпуклым, слишком пародийным для меня. Поэтому для меня это было желанием рассмешить», – высказывал свое мнение Юрий.

Валерия Ланская в образе Наташи Королевой тоже не смогла получить одобрение Стоянова. Он оценил ее выступление в один балл.

«Я так любя тебя, говорю, что это не лучший твой номер!» – заявил артист.

Сама Наташа Королева осталась довольна номером и похвалила Валерию. Она призналась, что «кайфанула» от выступления актрисы.

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