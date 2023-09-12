Юрий Стоянов рассказал, как встреча с Олейниковым изменила его жизнь

Народный артист России Юрий Стоянов прежде не считал себя комедийным актером, наоборот, он склонялся в сторону драматического искусства. Все изменила встреча с коллегой Алексеем Олейниковым и съемки в телепередаче «Городок», передает РИА Новости.

Актер дал развернутое интервью журналистам. В беседе он высказался об отношении к комедии и как видит себя в этом жанре. Оказалось, что Стоянов, до съемок в сатирической программе, считал себя артистом исключительно драматического характера. Однако участие в «Городке» и встреча с Олейниковым все изменили. При этом до сих пор Стоянов уверен, что комедия не является для него основным поприщем и тогда, после совместной работы с коллегой, просто начало получаться.

Никакого стеснения из-за съемок в сатирической программе народный артист России не испытывает. Он признает, что благодаря ей получил всероссийскую любовь и армию преданных фантов. В целом Стоянов считает случившееся после выхода на телеэкраны «Городка» чудом.

Но, как оказалось, есть у счастливого прошлого и свои минусы. Так, актер волей-неволей стал его заложником. По словам Стоянова, в большом кино к нему по-прежнему относятся настороженно.

Ранее в Сети появились сообщения о госпитализации народного артиста России из-за резкого ухудшения самочувствия. Звезда «Вампиров средней полосы» через некоторое время вышел на связь с поклонниками и опроверг данную информацию. Стонов заявил, что посетил больницу исключительно по причине сдачи анализов.