Актер Юрий Стоянов вышел на связь после новостей о госпитализации

66-летний актер Юрий Стоянов опроверг сообщения о своей госпитализации. Он заявил, что с ним все хорошо, а новости распространили те, кто захотел на нем «хайпануть». Подробности передает телеканал «360».

СМИ связались с супругой звезды «Вампиров средней полосы» и попросили ее прокомментировать попадание мужа в больницу. Елена же поделилась, что никакого ухудшения состояния здоровья у юмориста не было. После это подтвердил и сам Стоянов. Он объяснил, что просто сдавал анализы.

«Меня никто не госпитализировал. Просто кто-то увидел меня на сдаче анализов и решил на этом хайпануть. Ну как я могу себя чувствовать? У меня послезавтра фестиваль в Сочи. Все хорошо», - отметил Юрий Стоянов.

Отметим, что утром 5 сентября ряд Телеграм-каналов и СМИ опубликовали новость, что актер попал в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». По их данным, он жаловался на постоянные головные боли.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у отбывающего срок актера Михаила Ефремова. Иван Охлобыстин рассказал, что у него выпали нижние зубы.