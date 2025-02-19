«Вы – никто»: речь Долиной на юбилее Дунаевского неприятно удивила поклонников

Певица Лариса Долина резко высказалась о подписчиках на юбилее композитора Максима Дунаевского. 69-летняя звезда сняла видео и заявила, что непонимающие ее люди «никто». Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнительница хита «Погода в доме» побывала на праздновании 80-летия Дунаевского. Она была в ярком образе с красочным макияжем, собрала волосы в хвост и примерила очки. Долина сообщила, что находится в ресторане «Метрополь», куда приехала после спектакля.

«Мы празднуем 80 лет со дня рождения замечательного, потрясающего композитора Максима Дунаевского. Ребята, если вы вообще понимаете, в чем тут дело, тогда я с вами. А если нет, то вы — никто», — неожиданно заявила на кадрах звезда.

Дунаевский в конце видео прокомментировал речь гостьи словом: «сурово».

Поклонники неоднозначно восприняли слова звезды и отметили, что она снимала ролик с фильтрами, которые случайно попали и на самого именинника.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина пожаловалась на одиночество после переезда дочки и внучки.