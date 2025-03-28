Юрий Стоянов признался, что вместе с Олейниковым нашел песню «Городок» на рынке

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал, что нашел песню «Городок» с Ильей Олейниковым на рынке. Программа началась и закончилась под эту композицию, под нее же провожали ведущего.

Стоянов выступил в качестве члена жюри в шоу «Один в один». Артистка Валерия Ланская спела «Городок» в финале, появившись в образе певицы Анжелики Варум. Стоянова растрогал номер, артист отметил, что он «очень пронзительно сделан». Попутно актер вспомнил, как появилась песня ставшая визитной карточкой программы.

«Мы шли мимо кузнечного рынка - в палатках на простых кассетах зазвучала эта песня таким детско-взрослым женским голосом. Как будто током ударило. И прямо с этой кассетой, в этом качестве... 122 перезаписи - эта песня выходила несколько лет в эфир, пока мы не получили нормальную копию», - сообщил Стоянов. Его слова приводит Kp.ru.

Он добавил, что «всем двором» под эту песню провожали Олейникова. Исполненная Ланской композиция вызвала у артистка «вал воспоминаний, эмоций».

Ранее Стоянов рассказывал, что они редко смеялись с Олейниковым на съемках городка.