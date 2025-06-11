Юрий Шевчук в темных очках приехал на прощание с Анатолием Гуницким в Петербурге

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук приехал на прощание с сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким. Музыкант был в темных солнцезащитных очках.

О появлении Шевчука сообщил сайт 78.ru. Издание публикует видео, на котором Шевчук общается с прибывшими на церемонию людьми.

Прощание проходит в крематории Петербурга, расположенном на Шафировском проспекте.

Напомним, автор песен «Аквариума», писатель и журналист Гуницкий умер в возрасте 71 года. О смерти сообщалось 5 июня.

Известно, что Гуницкий тяжело болел. Диагноз музыканта не раскрывался. Участники группы не раз объявляли сбор средств для его лечения.