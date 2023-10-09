Лидер ДДТ Юрий Шевчук впервые рассказал о состоянии после перенесенного инфаркта

Певец Юрий Шевчук прокомментировал свое состояние после перенесенного инфаркта. 66-летний лидер группы ДДТ заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает телеканал «360».

Поклонники волновались за кумира, который, по сообщениям прессы, перенес инфаркт миокарда еще в сентябре этого года. Из-за этого даже пришлось перенести все выступления группы на 2024 год. Эту информацию подтвердил коллектив. Журналисты связались и с певцом.

«Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию», — поделился Шевчук.

В пресс-релизе ДДТ отмечается, что реабилитация музыканта продлится до декабря. Но поклонники могут не менять билеты, все они будут действовать после объявления новых дат концертов. Если же кто-то хочет сдать билет, то можно обращаться в официальные кассы.

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