Юрий Николаев вышел на связь после новостей о госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. В разговоре с изданием 360.ru 79-летний артист опроверг слухи о проблемах с легкими.

«Я дома уже и великолепно себя чувствую», — заявил Николаев.

Отвечать на вопрос о том, что врачи якобы запретили ему курить, телеведущий отказался.

«Не знаю, откуда вся эта информация, не собираюсь комментировать», — подчеркнул он.

Николаев также добавил, что его карьера активно развивается, и в ближайших планах у него проведение корпоративных мероприятий.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Николаева якобы возникли проблемы с дыханием на фоне хронических заболеваний легких, после чего его госпитализировали. Сообщалось также, что, несмотря на рекомендации медиков, артист продолжает выкуривать до двух пачек сигарет в день.

