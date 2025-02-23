Юрий Николаев впервые за долгое время появился на публике в инвалидном кресле

76-летний телеведущий Юрий Николаев появился на публике в инвалидной коляске. Он записал видеопоздравление из Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, где проходил реабилитацию после перелома бедра, и поздравил с 80-летием певца Юрия Антонова.

«Юрок, ну пока только так», — сказал легендарный телеведущий в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Юрий Николаев пожелал Антонову здоровья, а также попросил исполнить для него и супруги Элеоноры, с которой он прожил 50 лет, песню «20 лет спустя».

При этом телеведущий старался держаться бодро и был в хорошем настроении.

Напомним, Юрия Николаева госпитализировали в ноябре 2024 года с пневмонией. Врачи просили его не курить по две пачки в день. После болезни актер вернулся домой, но в январе снова оказался в больнице. На этот раз ведущий упал и сломал ногу.

Сообщалось также, что у 76-летнего Юрия Николаева начались провалы в памяти после операции из-за перелома бедра. По данным источников, телеведущий забывал, где находится и кто его окружает.