У 76-летнего ведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Около недели назад Юрий Николаев попал в больницу с переломом бедра. Артист неудачно споткнулся у себя дома и упал. Сообщается, что Николаеву провели экстренную операцию. Его уже выписали из больницы в реабилитационный центр.

Однако у телеведущего появились новые проблемы со здоровьем — он забывает, где находится и кто его окружает. По словам врачей, утром Николаев еще остается в памяти, тогда как к вечеру начинаются провалы. Медикам предстоит заново научить телеведущего самостоятельно передвигаться.

Напомним, Юрий Николаев вел программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

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