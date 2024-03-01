Юрий Назаров рассказал, что получил 500 рублей за съемки в «Маленькой Вере». Об этом сообщает aif.ru.

Народный артист Юрий Назаров, который сыграл более 300 ролей, рассказал о том, что остался недоволен гонораром со съемок художественного фильма «Маленькая Вера».

«Нас обманули. Нам заплатили за одну серию, а зрителю показывали во времени в кинотеатрах полторы-две серии. Вообще этот фильм, пока снимался, разрастался и разрастался и стал намного больше по хронометражу», — рассказал он.

Актеров заставляли сниматься в дополнительных сценах, при этом, не поднимая за это гонорар, рассказал Назаров.

«Неприятно было. Что касается размера гонорара, там какой-то скачок был — сначала 25 рублей, потом 40 рублей за съемочный день. В итоге я порядка 500 рублей за картину получил. А за дополнительные сцены — уже ничего», — добавил он.

Впрочем, Назаров признался, что этих денег ему хватало на жизнь.

Ранее мы писали о том, что Юрий Назаров назвал иудой актера из сериала «Сваты» Александра Феклистова.