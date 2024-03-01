Юрий Назаров назвал иудой актера из сериала «Сваты» Александра Феклистова

Народный артист РФ Юрий Назаров прокомментировал поведение критикующего Россию актера Александра Феклистова, сыгравшего Сан Саныча в популярном телесериале «Сваты».

Назаров назвал коллегу по сцене «иудой» и «идиотом», который рассуждает об истории, даже не вникая в суть событий.

«Я не помню, чтобы артисты умные были. Так, встречаются иногда неглупые. А в основном сдуру что-то несут, типа Феклистова. Им главное – дурака повалять, побезобразничать, попоказушничать, покрутиться. Ну и что этот Феклистов? Средний актеришка. Какой след в российском кино и театре он оставил?» - сказал Назаров в беседе с aif.ru.

Звезда фильма «Земля Санникова» также признался, что давно изучает историю, в отличие от тех, «кто сегодня сдуру и надувшись от собственной важности, как мыльный пузырь, перепутал сцену с политической трибуной».

В 2022 году 68-летний Феклистов уехал в Испанию и стал открыто спонсировать ВСУ. Позже перебрался в Латвию и попытался выстроить там карьеру актера. В частности, он принял участие в антироссийской театральной постановке вместе с уехавшими из России Чулпан Хаматовой и Александром Филиппенко.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала, что нашла работу в Латвии благодаря удаче. Она заверила, что не жалеет о своем решении уехать из России.