Юрий Назаров отреагировал на слова Михалкова, что фильмы Рязанова «это не кино»

86-летний актер Юрий Назаров прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова о том, что фильмы Эльдара Рязанова – «это не кино». По мнению народного артиста, у кинодеятеля «своя позиция».

Комментарий Назарова приводит сайт aif.ru.

«Кинематограф, не кинематограф – я даже не знаю, что под этим подразумевает Никита Сергеевич», - сказал актер.

Он считает: Михалков не прав, говоря, что работы Рязанова «хорошо и весело смотреть». Артист уверен: так и должно быть, потому что комедия – это всегда шутка. При этом артист поддержал мнение Михалкова в другом плане.

«А в чем прав Никита Сергеевич, так, наверное, в том, что в «Иронии судьбы» присутствует бесчеловечность - все наплевали на эту невесту Жени Лукашина, которую сыграла Оля Науменко. Все дружно про неё забыли – наверное, это задело Никиту Сергеевича», - заявил артист.

Он добавил, что высказал свои ощущения и выводы, а Михалков – собственные. Назаров был знаком и снимался с Михалковым, но подчеркнул: «Мы с ним разные люди».

Ранее свою позицию выразил актер Василий Ливанов. Он заявил, что не снимался у Рязанова и отказался отвечать за слова Михалкова.