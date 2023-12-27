Актер Ливанов отреагировал на слова Михалкова, что фильмы Рязанова «это не кино»

88-летний актер Василий Ливанов отреагировал на ситуацию вокруг фильмов Эльдара Рязанова. Напомним, режиссер Никита Михалков заявил, что «это не кино».

Комментарий Ливанова приводит сайт aif.ru.

Звезда «Приключений Шерлока Холмса» рассказал, что не снимался у режиссера, поэтому картины Рязанова незначимы для него.

«Я давать фильмам Рязанова характеристики не собираюсь, они для меня не имеют никакого значения… Я с Рязановым никогда не работал», - сказал Ливанов изданию.

Также он отказался «отвечать» за слова Михалкова и назвал размышления «бессмысленными».

Напомним, несколько дней назад Михалков сказал в интервью, что не может назвать работы Рязанова кино. «Для меня это не кино», - заявил режиссер и отметил, что лучшим фильмом Рязанова стал «Ирония судьбы».

Дочь Рязанова Ольга резко отреагировала на заявление кинодеятеля. Позже в программе «Малахов» она завила, что подписывала контракт, согласно условиям которого на передаче нельзя материться. Поэтому она воздержалась от комментариев.

Присутствующий в студии актер Стас Садальский заявил, что не сдерживался бы, в отличие от Ольги. Он напомнил, что именно в фильмах Рязанова Михалков сыграл, возможно, лучшие роли.