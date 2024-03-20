Юрий Назаров объяснил, зачем Пугачева станцевала под украинскую песню

Народный артист России Юрий Назаров рассказал, почему уехавшая из страны Алла Пугачева решила станцевать под украинскую песню. Его слова приводит aif.ru.

Как признался актер, его абсолютно не удивляет нынешнее поведение Примадонны, поскольку ему давно стало понятно, какую сторону заняла исполнительница.

«Лично я не удивлен ее танцам под украинскую музыку. Она своим поступком – тем, что уехала, уже давно всё сказала про то, на чьей она стороне. Мне лично давно уже ясно, что Пугачева враг и поступает она, соответственно, по-вражьи», – объяснил Назаров.

Назаров подчеркнул, что, если бы Пугачева была действительно народной певицей, она находилась бы в непростое время со своим народом. Тем не менее, как отметил артист, Примадонна предпочла покинуть родную страну.

«Пугачева одного не понимает – что она промахнулась в своих прогнозах. Понимаете, ведь Россия, она потрясающая, она же через такие тяжелейшие ситуации на протяжении своей истории проходила, и сколько раз», – заключил он.

Ранее Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву идиоткой после ее слов о вернувшихся артистах.