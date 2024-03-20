«Она идиотка»: артист Назаров прошелся по Пугачевой после слов о возвращении

Артист Юрий Назаров назвал Пугачеву идиоткой после ее слов о вернувшихся звездах. Своим мнением после скандала Примадонны с певцом Стасом Михайловым он поделился с aif.ru.

Исполнительница недавно заявила о том, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда», имея в виду Россию. Таким образом она ответила Стасу Михайлову и обозвала его нелицеприятным словом. Народный артист Юрий Назаров высказался о поведении артистки и назвал ее «идиоткой».

«Да никакая она, дура она, прости, Господи. Не надо ее слова воспринимать как слова умного человека. В актёрском творчестве ценится не разум, а умение подражать и развлекать, и завлекать, и увлекать. Анекдоты рассказывать, понимаете, что-то изображать из себя. А разум не всегда присущ артисту», – поделился мнением звезда.

Назаров возмущен, что Пугачева позволяет себе называть российский народ холопами и рабами. При этом он подчеркнул, что многие уехавшие артисты не понимают главного – славу и признание им дала именно Россия.

«Я вот за Михаила Васильевича Ломоносова, который за Россию-матушку стоял. У нас было и есть, чем гордиться. И мы у себя дома. А Пугачева пусть теперь якшается с себе подобными «нормальными», имя которым – сволота», – добавил актер.

Ранее мы писали о том, что певец Стас Михайлов ответил коллеге Алле Пугачевой после ее скандального видео. Артист дал неожиданный ответ Примадонне в беседе с журналистами.