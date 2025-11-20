Юрий Лоза заявил, что женщины приватизировали все мужские профессии и занятия

Композитор Юрий Лоза заявил, что «женщинам стало позволено все». По его словам, представительницы прекрасного пола заняли мужские профессии, хотя некоторые занятия для них недопустимы.

Мнение певца приводит издание «Абзац».

«Они «приватизировали» все мужские профессии и занятия… Мне не нравится, когда дама поднимает тяжелые веса. Я считаю, что это не занятие для прекрасного пола. Или когда они дерутся на ринге, бьют друг друга по физиономии», - сказал Лоза и назвал это недопустимым.

Отдельно композитор «прошелся» по женскому футболу. Такую игру Лоза считает неправильной.

Ранее журналистка Ксения Собчак высмеяла слова певца о том, что женщины оккупировали спорт. Лоза отмечал, что сегодня нельзя назвать мир заточенным исключительно под мужчин. Собчак считает, что спастись от женской оккупации можно только на маленьком плоту, имея в виду знаменитый хит артиста.