Юрий Лоза заявил, что Пугачева разрушила жизнь и довела себя до самоуничтожения. Об этом сообщает aif.ru.

Певец рассказал журналистам, что до сих пор считает Аллу Пугачеву большой артисткой. Он объяснил успех певицы тем, что вокруг нее всегда были разные скандалы.

«За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество», — рассказал он.

Лоза добавил, что сейчас он не видит нужды в возвращении Пугачевой на российскую сцену. По словам музыканта, все песни артистки разобрали другие исполнители.

По мнению Юрия Лозы, состояние голоса Пугачевой тоже изменилось с годами — она буквально довела себя до самоуничтожения из-за курения.

«Когда я понял, что это влияет на мою работу, я бросил курить. А Пугачева, по-моему, курит до сих пор. И так, как в молодости, уже не споет», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза назвал шоу «Голос» «мировым вторсырьем», которое не дает выхлопа.