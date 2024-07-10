Юрий Лоза заявил, что повышение пошлины за разводы не повлияет на их количество. Об этом сообщает NEWS.ru.

С 1 января 2025 года государственная пошлина за развод в России вырастет с 650 до 5000 рублей. С такой инициативой накануне выступили в Минфине. Идею об увеличении пошлины объясняли желанием укрепить российские семьи.

Впрочем, по словам музыканта Юрия Лозы, это никак не повлияет на статистику разводов в России.

«Конечно, госпошлина в пять тысяч рублей не остановит людей от развода. Если люди хотят устроить жизнь по-другому, их не остановит ни 600 рублей, ни пять тысяч рублей. Это не повлияет на количество разводов, браков. Человек если надумал развестись, он заплатит больше», — заявил он.

Напомним, Юрий Лоза женат на певице и поэтессе из Керчи Светлане.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза назвал пиар причиной антироссийских высказываний певца Николая Трубача.