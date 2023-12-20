Юрий Лоза сравнил запевшую Александру Трусову с Ольгой Бузовой и Клавой Кокой

Композитор Юрий Лоза оценил творческие перспективы фигуристки Александры Трусовой, которая решила покорить музыкальный Олимп. Серебряный призер Олимпиады в Пекине записала песню «Я не кукла» вместе с коллегами по катку Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

По мнению исполнителя хита «Плот», Трусова вполне может добиться успеха на сцене, так как сейчас на студии звукозаписи возможно подтянуть любой голос. При этом композитор подчеркнул, что в этом случае на первое место выходит исключительно финансовый вопрос.

Как пояснил Лоза, успех Трусовой полностью будет зависеть от того, сколько денег она готова вложить в свой проект.

«Ольга Бузова же с Клавой Кокой поют. Без денег все это невозможно, нужен такой материал, который практически уже некому создавать», — отметил композитор в беседе с телеканалом «Матч ТВ».

В июне 19-летняя Трусова выпустила свой первый трек под названием «Два крыла». Хитом песня не стала, что Александра не собирается сдаваться. Автором второй композиции «Я не кукла» стал продюсер Вадим Антонов.

Ранее мы писали, что Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак, которая поддержала Аллу Пугачеву. Он назвал Примадонну бывшей певицей, которая 15 лет назад раздала свой материал. Собчак же композитор назвал чьей-то дочкой, которых много у разных людей.