Юрий Лоза высказался о фонограмме и рассказал о конфузе Ольги Бузовой

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в России принято использовать фонограмму «легко и непринужденно», но в этом нет ничего плохого. Музыкант отметил, что даже звезда мирового уровня Мадонна на своих выступлениях давно не исполняет некоторые песни вживую.

В качестве еще одного примера использования фонограммы исполнитель хита «Плот» привел Ольгу Бузову, у которой на одном из концертов отобрали микрофон, но голос при этот продолжал звучать.

«Над этим лишь посмеялись. И она продолжает работать и давать концерты», — сказал Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, он пояснил, что часто организаторы больших концертов требуют, чтобы артисты использовали фонограмму. Так, например, по словам Лозы, все поют под «фанеру» на съемках «Песни года».

«Так устроена программа, чтобы не было задержек и накладок, никто не засвистел и не затрещал во время выступления», — пояснил Лоза.

Ранее Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал недавнее скандальное выступление певицы Татьяны Овсиенко, на котором она не смогла «вытянуть» свою же песню. Очевидцы рассказывали, что из-за отключения фонограммы на концерте было слышно, как она поет шепотом.