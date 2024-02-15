Юрий Лоза вновь прошелся по сбежавшей из России Пугачевой: «Никто, ноль без палочки»

Недавно юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) выложил фото своей супруги Аллы Пугачевой. На нем Примадонна предстала в новом образе: со светлыми, кудрявыми волосами. Певец, композитор Юрий Лоза высказался о новом имидже народной артистки СССР.

Лоза уверен: Пугачева не может привлечь больше внимание зрителей своим голосом и новыми песнями. Поэтому она меняет что-то во внешности, чтобы о ней продолжали говорить. По мнению композитора, все это делается ради пиара.

Самое страшное для Пугачевой с Галкиным*, говорит артист, — это забвение. Наказать их можно только единственным способом: перестать говорить и писать о звездной паре. Лоза утверждает, что их отсутствия никто и не заметит ни на телевидении, ни на эстраде.

«Потому что Пугачева, в сотый раз вам повторяю, давно пенсионерка, она не поет. И Галкину замену сразу нашли в телепрограммах. Вот я автор, я пишу новые песни. А что сделала эта парочка интересного, чтобы мы продолжали о них говорить? Они сейчас никто, ноль без палочки», — цитирует Лозу aif.ru.

Ранее певица Виктория Цыганова обвинила уехавшую из России Аллу Пугачеву в двуличии.

*(признан иностранным агентом на территории РФ)