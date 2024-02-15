«Человек просто кривляется»: покинувшую РФ Пугачеву поймали на двуличии

Певица Виктория Цыганова обвинила свою коллегу Аллу Пугачеву в двуличии. По ее словам, Примадонна всегда была непростой, и было заметно, что она часто говорит не искренне.

Алла Борисовна стала популярна еще в 70-е годы. Она довольно быстро завоевала любовь публики не только своими песнями, но и отношением к фанатам. Однако, как считает Цыганова, на самом деле она всегда играла с поклонниками, и увидеть ее «настоящее лицо» могли лишь единицы. Например, Виктория замечала, когда Пугачева «меняла маски». Причем, по ее словам, двуличие у нее проявилось не только после отъезда из России.

«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», - заявила Виктория в беседе с телеканалом «360».

По мнению Цыгановой, Алла Борисовна вполне заслуженно подверглась забвению. Лично она перестала воспринимать коллегу больше 20-ти лет назад.

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