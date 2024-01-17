Юрий Лоза стал финалистом премии по лженауке за веру в теорию о плоской Земле

Певец и композитор Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» за распространение теорий о плоской Земле. Кроме того, исполнитель хита «Плот» отметился высказываниями о Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и опасности вакцинирования.

Лауреатами антипремии вместе с Лозой стали автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов.

«Если Лоза просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики», - пояснил главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов в беседе с Газетой.Ru.

Победитель определится 17 января и получит статуэтку Грустного рептилоида.

Ранее Юрий Лоза заявил, что российское телевидение не ориентировано на зрителя, поэтому во всех популярных музыкальных шоу участвуют «бездари». По мнению исполнителя хита «Плот», «серую массу» в конкурсы тащат намеренно, чтобы новые талантливые исполнители не создавали конкуренцию заправилам шоу-бизнеса и не урвали у них кусок пирога.