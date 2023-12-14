«Дочка чья-то»: Юрий Лоза высказался о Ксении Собчак

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак, которая поддержала Аллу Пугачеву. Об этом сообщает aif.ru.

Несколько дней назад журналистка Ксения Собчак разместила в своих соцсетях петицию с просьбой к Алле Пугачевой записать новогоднее обращение к россиянам. Она заявляла, что с удовольствием бы послушала поздравление от Примадонны.

«В общем воспринимать эту петицию можно как шутку, а можно — как план. Если запишет, мы в редакции послушаем», — писала Собчак.

Певец Юрий Лоза заявил, что не стоит придавать серьезного значения словам таких знаменитостей, как Алла Пугачева и Ксения Собчак.

«Пугачева — бывшая певица. Ну зачем мы будем сейчас обсуждать бывших певиц? Она раздала свой материал уже 15 лет назад, она 15 лет не поет. Для артиста самое страшное — забвение. Зачем вы носитесь ещё и с этой Собчак, зачем она вам нужна? Кто такая Собчак? Ну дочка чья-то. Ну мало ли дочерей у нас!» — заявил он.

Музыкант добавил, что об Алле Пугачевой россиянам уже пора забыть.

Ранее мы писали о том, что музыкант Юрий Лоза назвал новогодний райдер Веры Брежневой «обычными понтами».