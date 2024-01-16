Юрий Лоза решил высказаться о совместном выступлении на одной сцене с SHAMAN, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев рассказал, что некоторые артисты отказываются от выступлений на сборных концертах, если узнают о том, что в них участвует певец SHAMAN.

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не уверен в правдивости слов Киселева.

«Я не наблюдаю того, чтобы кто-то из артистов отказывался работать на одной сцене с SHAMAN. Я постоянно вижу его выступления в сборных концертах», — рассказал он.

Лоза также добавил, что и сам не против выступить на одной сцене с певцом. Он подчеркнул, что артисты не должны интересоваться тем, кто появляется на концерте кроме них.

«Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет», — объяснил музыкант.

Ранее мы писали о том, что певец Александр Маршал нашел причину травли SHAMAN в зависти других артистов.