Юрий Лоза раскритиковал Артура Смольянинова* после его слов о России
© Lomohov Anatoly/East News
Юрий Лоза раскритиковал Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после его слов о России. Об этом сообщает aif.ru.
Артур Смольянинов* несколько раз заявлял о том, что осуждает внешнюю политику, которую проводит руководство России. Артист также высказывал готовность выступать перед жителями и военными Украины.
Эти слова задели музыканта Юрия Лозу, который посоветовал актеру обратить внимание на уровень поддержки Владимира Путина.
«Ты не можешь встать в оппозицию к тем почти 90%, которые считают иначе. Которые смотрят на жизнь не как Смольянинов*. Это ж просто. Ну не хочется тебе быть с этим народом, ну езжай в другую сторону, куда хочешь. Но зачем крякать, вякать и обзываться?» — заявил он.
Музыкант добавил, что Смольянинов* обижен на родную страну.
«Эта страна дала им все, а они на нее обижаются. Ну это же неправильно, мягко скажем! Глупо, грустно и вообще совершенно непонятно, почему ты обижаешься на страну», — заключил певец.
Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза высказался о гастролях Кристины Орбакайте в США.
*признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.