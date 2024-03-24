Юрий Лоза раскритиковал Артура Смольянинова* после его слов о России

Юрий Лоза раскритиковал Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после его слов о России. Об этом сообщает aif.ru.

Артур Смольянинов* несколько раз заявлял о том, что осуждает внешнюю политику, которую проводит руководство России. Артист также высказывал готовность выступать перед жителями и военными Украины.

Эти слова задели музыканта Юрия Лозу, который посоветовал актеру обратить внимание на уровень поддержки Владимира Путина.

«Ты не можешь встать в оппозицию к тем почти 90%, которые считают иначе. Которые смотрят на жизнь не как Смольянинов*. Это ж просто. Ну не хочется тебе быть с этим народом, ну езжай в другую сторону, куда хочешь. Но зачем крякать, вякать и обзываться?» — заявил он.

Музыкант добавил, что Смольянинов* обижен на родную страну.

«Эта страна дала им все, а они на нее обижаются. Ну это же неправильно, мягко скажем! Глупо, грустно и вообще совершенно непонятно, почему ты обижаешься на страну», — заключил певец.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза высказался о гастролях Кристины Орбакайте в США.

*признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.