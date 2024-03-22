«Она не нужна американцам»: Юрий Лоза высказался о гастролях Кристины Орбакайте в США

Музыкант Юрий Лоза заявил, что певица Кристина Орбакайте, организовавшая гастроли в США, не нужна американцам. По его словам, артистка будет петь перед представителями «русской диаспоры» в маленьких ресторанах.

После нескольких выступлений в России дочь Аллы Пугачевой улетела за границу и объявила, что собирается дать несколько концертов в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле. О намерении вокалистки петь для иностранной публики высказался Юрий Лоза. Он считает, что на самом деле выходить на сцену Кристина будет не перед американцами, а перед своими соотечественниками.

«Ну, понятно, что она не нужна американцам, понятно, что разговор идёт о работе на русскую диаспору, если таковая существует, то есть на русскоязычных, тех, которые в Америке еще есть», - отметил Лоза в беседе с aif.ru.

По словам музыканта, запретить выступать в США Орбакайте нельзя. Но он уверен, что много на этих концертах она не заработает, так как площадки крайне малы. Юрий отметил, что сам бывал за границей, поэтому знает, что концертные залы там посещают плохо. Поэтому артисты вынуждены петь в ресторанах, развлекая людей, пока те едят.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, выступит ли Алла Пугачева на концертах Кристины Орбакайте в США.